Valle d'Aosta punta a 'carbon free'

(ANSA) - AOSTA, 19 DIC - La Valle d'Aosta punta alla certificazione 'carbon free' e a diventare 'fossil fuel free': lo prevede un ordine del giorno votato all'unanimità dal Consiglio regionale valdostano. Ora la Giunta dovrà creare un gruppo di lavoro formato da rappresentanti dei Dipartimenti regionali coinvolti nel processo di decarbonizzazione, dal Centro osservazione e attività sull'Energia di Finaosta (Coa Energia) e dall'Arpa. L'obiettivo è mettere a punto un documento da presentare entro la fine del 2019 per la certificazione carbon free e che definisca la roadmap verso il fossil free entro il 2040. "La Regione ha messo in campo significativi investimenti nel settore energetico-ambientale - spiega il consigliere Joël Farcoz che ha illustrato in aula l'iniziativa - e riteniamo importante proseguire su questa strada implementando gli interventi in questo senso, anche perché è del tutto evidente che lo sviluppo della green economy e una maggiore attenzione ai temi ambientali, soprattutto in questo preciso periodo storico, vadano di pari passo con la crescita economica dei territori".

