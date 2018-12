Marquis, bilancio di gestione ordinaria

(ANSA) - AOSTA, 18 DIC - "E' un bilancio di 'gestione ordinaria'. In quanto tale per noi è appena sufficiente. Manca della profondità di visione necessaria per programmare il rilancio socio-economico atteso dai valdostani dopo anni difficili". Lo ha detto Pierluigi Marquis (Stella alpina), relatore del disegno di legge sul bilancio annuale e pluriennale della Regione Valle d'Aosta.

"E' un documento 'amministrativo' - ha aggiunto - imbastito in un'ottica di continuità più che di cambiamento tanto atteso, frutto anche della fretta con cui è stato elaborato. Nel documento si dice poco della ristrutturazione della spesa pubblica, della riduzione della spesa corrente, della necessaria riorganizzazione della macchina amministrativa per meglio gestire le risorse europee e quelle di investimento, della semplificazione e della sburocratizzazione. Poco è detto su come ridurre le disuguaglianze e fronteggiare il problema demografico e le difficoltà delle famiglie. Fattori che frenano lo sviluppo".

"Dobbiamo fare di più e meglio - conclude Marquis - dobbiamo fare quello che i valdostani attendono, che chiedono, che desiderano: un cambiamento positivo. Per fare ciò occorre energia, grande sforzo progettuale e grande coraggio politico.

Serve il contributo di tutti, molta concretezza, analisi puntuali, visione politica e progettualità".