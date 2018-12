Premio Donna dell'Anno,tema è resilienza

È dedicata alle 'Donne resilienti' la 21/a edizione del Premio internazionale "La Donna dell'Anno", promosso dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, in collaborazione con il Soroptimist International Club Valle d'Aosta e con il 'Donna Moderna' in qualità di media partner.

Resilienza che "implica una dinamica positiva, una capacità di andare avanti, nonostante le crisi, permettendo la costruzione, anzi la ricostruzione, di un nuovo percorso di vita".

"Proporre questo tema - spiega la Presidente del Consiglio Valle, Emily Rini - significa anche lanciare un messaggio di speranza: la resilienza non è sinonimo di essere invincibili o infallibili, piuttosto connota il saper riscoprire la forza per fronteggiare e superare una situazione particolarmente stressante, di dolore, di instabilità". Le candidature dovranno pervenire entro venerdì 15 febbraio 2019 e possono essere presentate da componenti di tutte le Assemblee legislative regionali, nazionali e internazionali, dai Soroptimist International Clubs nazionali e internazionali, da associazioni femminili e di stampa nazionali e internazionali, da Ong, Onlus e altre associazioni nazionali e internazionali. Il Premio è nato con l'intento di "valorizzare il ruolo delle donne nella società, nella cultura, nel mondo del lavoro, nella politica, nella comunicazione, nelle scienze, nelle arti e nello spettacolo".

La cerimonia di consegna del Premio è stata fissata per venerdì 31 maggio 2019 ad Aosta.