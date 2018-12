Regione, bilancio arriva in aula

Il Documento di economia e finanza regionale e dei disegni di legge in materia di bilancio della Regione per il triennio 2019-2021 sono il tema centrale della riunione del Consiglio regionale in programma martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 dicembre. L'ordine del giorno è composto da 40 oggetti, di cui 32 rinviati dalle adunanze precedenti.

Tra i nuovi punti iscritti figurano quattro relazioni approvate dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti relative a: controllo sulla legittimità della gestione della società Struttura Valle d'Aosta srl, con specifico riferimento all'acquisto, in data 18 dicembre 2012, del patrimonio aziendale di proprietà della società Sima Spa, nonché gli articolati rapporti finanziari intercorsi tra le società Finaosta Spa, Sima Spa, Struttura Valle d'Aosta srl e Heineken Italia Spa; bilancio di previsione della Regione per gli esercizi finanziari 2017-2019; piano pluriennale di risanamento aziendale della società Struttura Valle d'Aosta srl, approvato con deliberazione del Consiglio regionale il 27 marzo 2018; controllo delle compartecipazioni erariali nei rapporti Stato-Regione Valle d'Aosta nel periodo 2012-2016, con particolare riguardo all'attività di accertamento e riscossione dell'Irpef e al successivo trasferimento delle somme al bilancio regionale. Trattando poi i punti rinviati, i Consiglieri dovranno provvedere al rinnovo integrale del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) e alla nomina dei componenti di parte regionale in seno alla Commissione paritetica.