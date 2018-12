Ok seconda commissione a bilancio Vda

(ANSA) - AOSTA, 14 DIC - Via libera a maggioranza dalla seconda commissione al Documento di economia e finanza regionale, alla legge di stabilità e al bilancio di previsione.

Si sono astenuti i gruppi Lega VdA, Mouv' e M5S. Il relatore di maggioranza sarà il presidente della commissione Pierluigi Marquis (Stella Alpina), mentre quello di minoranza il consigliere della Lega VdA Stefano Aggravi.

Il bilancio regionale pareggia nell'importo complessivo di 1 miliardo 470 milioni di euro per il 2019, 1 miliardo 394 milioni per il 2020 e 1 miliardo 897 milioni per il 2021.

"È stato un percorso atipico - riferisce Pierluigi Marquis (SA) -: in un contesto difficile, la Commissione ha dato il proprio fattivo contributo per portare all'approvazione dell'Aula i documenti contabili e finanziari della Regione".

Secondo Marquis "rispetto al bilancio depositato dal precedente Governo, sono stati discussi una quindicina di emendamenti presentati sia dai Commissari che dalla Giunta". "Ci si è fatti carico di un bilancio predisposto dal Governo precedente - aggiunge - sul quale si è avuto poco margine di intervento: abbiamo avuto a disposizione solamente due giorni per esaminare i testi e audire i rappresentanti del mondo economico e sociale, che hanno lamentato il non adeguato coinvolgimento nella fase preparatoria. Questo pomeriggio, abbiamo inoltre registrato il parere contrario del Consiglio permanente degli enti locali, con il quale auspichiamo si possa instaurare un dialogo proficuo nel prossimo futuro al fine di recuperare, a partire dalla prima variazione di bilancio, le proposte avanzate dagli enti locali valdostani".

Critici i gruppi Lega Vallée d'Aoste e Mouv': "La seduta della seconda Commissione consiliare ha sancito in maniera chiara e netta che il nuovo-vecchio Governo ha intenzione di mettere in ginocchio le famiglie valdostane". "Abbiamo appreso infatti, con grande stupore, la notizia della cancellazione degli sgravi fiscali sull'Irpef, che erano previsti nel bilancio predisposto da Lega e Mouv' - aggiungono i consiglieri di opposizione -. Con la manovra finanziaria preparata dal nostro Governo i cittadini avrebbero avuto un taglio delle tasse di quasi 5 milioni di euro. Senza comprenderne il motivo, il Governo della vecchia politica ha deciso di eliminare il taglio Irpef, andando così a reperire risorse nelle tasche di quella classe media già abbondantemente colpita dalla crisi economica in atto".

Altra nota dolente è la bocciatura dell'emendamento, proposto dalla maggioranza a guida Lega e Mouv', che reperiva i fondi per ripristinare il Bon de Chauffage e con il quale si stanziavano risorse pari a tre milioni di euro l'anno. "La cancellazione di questa misura, che ogni anno sostiene una spesa fondamentale per i cittadini valdostani quale quella del riscaldamento - sostengono Lega VdA e Mouv' -, è un evidente segnale di come, alla vecchia politica, poco importi del destino delle famiglie in difficoltà. Se questo è l'inizio del nuovo/vecchio Governo, non possiamo che aspettarci pessime sorprese per il futuro".(ANSA).