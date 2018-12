Cognetta, si parla già di nomine o rinomine

"Il nuovo Governo si è appena insediato e già si parla di nomine o di ri-nomine: visto che il presidente della Regione Fosson ha chiesto un'opposizione costruttiva e non partigiana voglio fornire il mio contributo ricordandogli i contenuti di una mia interpellanza sulla Monterosa Ski, società nella quale, pare, si voglia riconfermare il Presidente uscente Munari". Lo riferisce il vice capogruppo del Mouv', Roberto Cognetta, che ha depositato qualche tempo fa un'interpellanza sulle modalità di assunzione di due dipendenti della Società.

"L'interpellanza non è stata ancora discussa - aggiunge - e temo che per quando lo sarà, la nomina del Presidente della Monterosa sarà già avvenuta. È per questo che voglio porre all'attenzione del Presidente Fosson la mia iniziativa, che magari non conosce: è per aiutarlo a decidere meglio. Cosa è successo alla Monterosa Spa? Niente di strano o di nuovo: nel periodo di luglio e agosto di quest'anno sono state fatte due trasformazioni di contratto da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Ovviamente la trasformazione è avvenuta senza fare nessuna procedura di selezione o di concorso. La legge nazionale, regionale e, incredibilmente, anche lo statuto della Società approvato a marzo prevedono proprio una selezione, in mancanza della quale i contratti sono nulli. Ora mi chiedo: sarà fatta chiarezza prima della ri-nomina del Presidente? Io spero proprio di sì".