Dal 2020 nuova prova francese maturità

(ANSA) - AOSTA, 11 DIC - Una prova regionale di lingua francese prima dell'esame di maturità e una terza prova di francese durante l'esame di Stato: queste alcune delle novità introdotte dalla legge regionale approvata dal Consiglio regionale con 32 voti a favore (Uv, Uvp, Alpe, Sa, Misto, Lega VdA, M5S, Mouv' e Consigliera Pulz di Impegno Civico) e 2 astensioni (Consiglieri Minelli e Bertin di Impegno Civico). Le nuove regole, che entreranno in vigore nell'anno scolastico 2019/2020, si sono rese necessarie dopo l'emanazione del decreto legislativo 62 del 2017. All'interno del diploma gli studenti valdostani avranno anche una certificazione di conoscenza della lingua francese. "Questo modello risponde a diverse esigenze, tra le quali l'ancoraggio allo standard internazionale di riferimento per le certificazioni linguistiche, che faciliterà il riconoscimento della predetta certificazione in contesti lavorativi o di studio, nazionali e internazionali; il rispetto del dettato statutario che parifica le due lingue nella nostra Regione; l'uniformità di accertamento e di valutazione delle abilità di comprensione", ha spiegato il relatore Luca Distort (Lega Vda). (ANSA).