Manfrin, unica strada sono le elezioni

"L'unica strada per risolvere la crisi politica in Valle d'Aosta sono le elezioni". Lo ha ribadito Andrea Manfrin (Lega Vda) intervenendo nel dibattito sulla mozione di sfiducia alla presidente Nicoletta Spelgatti.

"Il collante della nuova maggioranza - ha aggiunto - risale alla prima Repubblica, la presidenza del Consiglio avrebbe dovuto prevedere una larga intesa in aula e invece è rientrata nella spartizione delle poltrone". "Se avessimo voluto - ha proseguito - oggi saremmo al governo, ma ci dovevamo piegare ad un accordo con chi negli ultimi 40 anni ha portato la Valle d'Aosta alla crisi: per noi nessun inciucio e nessun intrigo di palazzo. In cinque mesi abbiamo raggiunto traguardi invidiabili, un lavoro straordinario, dal contenzioso al processo di risanamento del casinò. E nessun nuovo clandestino ha raggiunto la Valle d'Aosta".

Luciano Mossa (M5S) ha osservato: "Non so se questo è il governo del cambiamento o del restauro, del fare o del fare danni, senza dubbio è un governo 'minestrone', che già vacilla e litiga ancora prima di partire". "Lasciate a noi il ruolo dell'opposizione - ha aggiunto - e non fatevela da soli come avveniva nella precedente maggioranza".

Secondo Stefano Ferrero (Mouv') "su una maggioranza di 18 ci sono 12 consiglieri condannati a vario titolo, una Giunta e una presidenza del Consiglio con grande rappresentanza di persone che hanno pendenze o sono incorse in gravi reati contro la pubblica amministrazione". Inoltre, "sulle competenze non si intravede rapporto tra la preparazione dei singoli e la carica che sono chiamati a ricoprire" e pertanto "dopo il bilancio e la modifica della legge elettorale invito la nuova maggioranza a valutare la possibilità di tornare alle urne per arrivare a qualcosa di duraturo e non di effimero, è la politica che non riesce a dare risposte e si rivolge di nuovo ai cittadini, così non è garantita la governabilità".

Daria Pulz (Impegno civico) ha evidenziato che "con il governo del cambiamento c'è stato un cambiamento, ma in peggio.

E' evidente la volontà pervicace di discriminare gli 'ultimi' nell'atto sul bando affitti, fermeremo questo degrado sociale e umano. Il governo del cambiamento era un gruppo eterogeneo, davanti a primo scoglio si sono infrante le loro speranze".

"Assistiamo alla restaurazione - ha detto Alberto Bertin (Impegno civico) - senza la rivoluzione, strana realtà la Valle d'Aosta. Cala così il sipario sulla Giunta Spelgatti che aveva voluto piantare una bandierina di Salvini sulla nostra regione, un governo nato anch'esso dalla spartizione dei posti e dal programma evanescente, deludente, senza obiettivi e incapace di portare avanti un'azione amministrativa, lo dimostra il fatto che è stata approvata solo una legge in questi mesi. Difficile fare peggio di quanto fatto in precedenza. Ora nasce il governo Fosson-La Torre, un sapore di 'déja vu', una sorta di porta girevole, con un programma inesistente".