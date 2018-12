Mozione sfiducia lunedì in Consiglio

(ANSA) - AOSTA, 7 DIC - Dopo il deposito di mercoledì scorso della mozione di sfiducia alla presidente della Regione Nicoletta Spelgatti, il Consiglio regionale è stato convocato per lunedì prossimo alle 9. L'Assemblea sarà chiamata ad accettare le dimissioni del Consigliere Antonio Fosson dalla carica di Presidente del Consiglio, dei Consiglieri Luca Bianchi e Emily Rini dalla carica di Vicepresidenti e dei Consiglieri Patrizia Morelli e Laurent Viérin da quella di Consiglieri segretari, e a procedere alla loro sostituzione. Il Consiglio affronterà poi la mozione di sfiducia costruttiva depositata dai consiglieri Baccega, Bianchi, Farcoz, Rollandin, Sorbara e Testolin (UV), Bertschy, Daudry, Nogara e Viérin (UVP), Certan, Chatrian e Morelli (ALPE), Borrello e Marquis (Stella Alpina), Fosson, Restano e Rini (Gruppo Misto). Successivamente, si procederà alla ricostituzione delle Commissioni consiliari e alla trattazione di cinque progetti normativi. Il primo è il disegno di legge sulla disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta. Due proposte di legge riguardano l'elezione del Consiglio Valle: la prima è stata presentata dalla Consigliera Emily Rini (GM) e riguarda lo scrutinio centralizzato dei voti; la seconda è stata presentata dai Consiglieri Alberto Bertin (IC) e Luciano Mossa (M5S) e reca disposizioni in materia di preferenza unica, riequilibrio della rappresentanza di genere e scrutinio centralizzato dei voti. In discussione vi sarà anche la proposta di legge dei gruppi Lega Vallée d'Aoste, Movimento 5 Stelle, Mouv', Impegno Civico, ALPE e sottoscritta dalla Consigliera Rini (GM), volta a modificare i termini per l'applicazione delle misure di prevenzione e di contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo. È stato infine iscritto per decorrenza termini il disegno di legge sulle disposizioni regionali per lo sviluppo della mobilità sostenibile sul territorio.

I lavori dell'Assemblea saranno trasmessi in diretta sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.vda.it), sul canale YouTube del Consiglio (www.youtube.it/user/consvda) oltre che sul canale televisivo TV Vallée (canale 15 del digitale terrestre).(ANSA).