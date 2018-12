Quotazione Cva all'esame 4/a Commissione

(ANSA) - AOSTA, 6 DIC - Le prospettive della quotazione in borsa della società regionale Compagnia Valdostana delle Acque Spa saranno oggetto domani alle 10 di una riunione della quarta commissione del Consiglio regionale, i cui lavori saranno trasmessi in diretta streaming. Nel corso della riunione sarà audito il professor Damiano Florenzano, professore straordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell Università degli Studi di Trento.

"Come ultima iniziativa da Vicepresidente in questa parte di Legislatura - riferisce il Consigliere Roberto Luboz (Lega VdA) - ho proposto di organizzare un incontro con il professor Damiano Florenzano di Trento, al fine di approfondire varie tematiche correlate all'individuazione delle diverse eventuali soluzioni rispetto al futuro di CVA e delle concessioni di derivazione di prossima scadenza". La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.vda.it), sul canale YouTube del Consiglio (www.youtube.it/user/consvda) oltre che sul canale televisivo TV Vallée (canale 15 del digitale terrestre). (ANSA).