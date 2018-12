In commissione strade poderali e zona sud Aosta

La terza Commissione "Assetto del territorio" ha effettuato alcune audizioni in materia di strade poderali e sulla questione urbanistica della sottozona Fa 08 di Aosta a sud della città. "Riguardo al tema delle strade poderali - riferisce il Presidente della terza Commissione, Luca Distort (Lega VdA) - nell'ottica di approfondire gli aspetti legati agli obblighi di gestione, manutenzione e responsabilità civile per danni nei confronti di terzi, abbiamo sentito il funzionario dell'Assessorato regionale all'agricoltura e ambiente, avvocato Sacha Bionaz, quale figura competente in materia. L'analisi del tema sotto il profilo delle responsabilità si è reso necessario a seguito della segnalazione da parte di alcune figure consortili ed enti territoriali, preoccupati dalle responsabilità derivanti dal transito su strade poderali di biciclette, anche a pedalata assistita". "Da qui - ha proseguito - l'apertura di un doppio scenario: quello restrittivo, finalizzato all'impedimento del transito di questi mezzi modificando opportunamente le indicazioni della legge regionale 17/1985, oppure quello più permissivo, volto a concederne il transito andando però a limitare la responsabilità attualmente in capo alla proprietà per trasferirla sul soggetto che utilizza le strade poderali. Questa seconda ipotesi sarebbe una prima risposta alle preoccupazioni attuali dei soggetti proprietari e aprirebbe ad un uso turistico la rete infrastrutturale poderale esistente. Tale ipotesi, inquadrabile in una visione di sviluppo sostenibile della Valle d'Aosta, sarà oggetto della riflessione futura della terza Commissione comprendendo le audizioni di tutti i soggetti in causa, a partire dai proprietari, al fine di aprire un confronto che consenta di percorrere tutte le soluzioni possibili di valorizzazione di una risorsa esistente, nel rispetto delle varie posizioni".

In merito alla sottozona Fa 08 di Aosta, la Commissione ha audito l'Assessore comunale all'ambiente e all'urbanistica, Delio Donzel. "Sono stati illustrati i lineamenti principali dell'analisi urbanistica affidata allo studio Mellano - ha detto Distort - e i contributi proposti da vari soggetti portatori di interesse per l'individuazione degli scenari possibili di sfruttamento e valorizzazione della zona, detta anche porta sud della città, che comprende fondamentalmente il parcheggio della cabinovia Aosta-Pila e le aree adiacenti. Si è trattata di una prima acquisizione di informazioni su un tema estremamente importante nel disegno della città di Aosta quale capoluogo regionale. È intenzione della terza Commissione approfondire l'argomento e contribuire all'individuazione delle scelte più opportune nell'ottica della collaborazione con le strutture regionali competenti e l'Amministrazione comunale".