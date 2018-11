Pulz, iter bilancio deve proseguire

"Ferma restando la forte critica alle modalità e alle tempistiche con cui il disegno di legge di stabilità sarà portato in Commissione, sono consapevole che l'iniziativa legislativa della Giunta regionale è un atto obbligatorio, previsto dal nostro stesso Statuto, come lo è il parere della Commissione che, una volta approfonditi i contenuti della proposta dell'esecutivo, deve consentire, seppur formulando tutte le critiche ritenute necessarie, che l'iter legislativo prosegua, arrivando in aula affinché possa esservi un confronto costruttivo". Lo scrive, in una nota. la consigliera Daria Pulz (Impegno civico) aggiungendo: "Non farlo sarebbe un atto profondamente antidemocratico, funzionale esclusivamente a esacerbare la lotta politica in corso tra fronte leghista e fronte autonomista, che non deve essere giocata, come purtroppo sta avvenendo, sulla pelle delle valdostane e dei valdostani. E' infatti evidente che proprio su di loro finirebbero per ricadere, qualora vi fosse una condotta ostruzionistica in Commissione e in Consiglio, pure le conseguenze di un eventuale esercizio provvisorio o, peggio ancora, di una gestione provvisoria".