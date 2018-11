Libro per canti in latino ecclesiastico

Sarà presentato il 30 novembre (18.30), nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, il volume "Latine canere" di Leo Sandro Di Tommaso. Il libro - un manuale di 'ortoepìa' per chi canta in latino ecclesiastico romano ed è il frutto di una lunga e preziosa ricerca - è stato pubblicato con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

"L'autore ha passato al setaccio la storia della musica sacra nella sua evoluzione linguistica - si legge nella presnetazione - per offrire a direttori di cori e coristi la possibilità di cantare seguendo la pronuncia del latino ecclesiastico, sulla base delle scelte dettate da illustri linguisti. Le pagine di questo libro sono quindi principalmente una risorsa cui possono attingere i cori valdostani, oltre che uno strumento per quanti vogliano approfondire il grande patrimonio musicale polifonico e gregoriano". Durante la presentazione il Coro Polifonico di Aosta, diretto dal Maestro Riccardo Naldi, eseguirà brani gregoriani e di polifonia sacra.