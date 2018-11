M5S, nuovo rinvio dei temi su bene Vda

"Quando le forze politiche parlano del 'bene della Valle d'Aosta' a cosa si riferiscono? Perché, per noi del M5S, quelli che le altre forze politiche continuano volutamente a rinviare sono proprio i temi che riguardano il bene della nostra Regione e sui quali dovremmo lavorare". E' quanto sostiene il gruppo del Movimento 5 stelle dopo la decisione di non convocare una riunione straordinaria del Consiglio Valle. "Un'Assemblea straordinaria, proposta, tra l'altro, dall'Union valdotaine nella scorsa riunione dei capigruppo - dichiara il capogruppo del M5S, Luciano Mossa - che ci avrebbe permesso di smaltire un po' del lavoro che via via si sta sempre più accumulando. Si stanno rimandando la nomina della Commissione paritetica, fondamentale per lo sviluppo della nostra autonomia, e la discussione di una proposta di legge elettorale depositata già a luglio". "Alla richiesta presentata dal M5S di indire un Consiglio straordinario prima di quello previsto per il 5 e 6 dicembre - prosegue - tutti i gruppi consiliari hanno votato contro. Tutti tranne, ovviamente, il M5S".