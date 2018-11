Borrello, dimesso per agevolare dialogo

(ANSA) - AOSTA, 21 NOV - "Mi sono dimesso per agevolare il dialogo, il mio atto va in questa direzione. Nelle scorse settimane si è aperta la crisi con le dimissioni dell'ufficio di presidenza. C'è uno stallo di carattere politico. Il ritorno alle urne è una sconfitta per tutti quanti". Lo ha detto l'assessore dimissionario alle opere pubbliche, Stefano Borrello, intervenendo in aula per illustrare le motivazione della sua decisione.

"Fino all'ultimo giorno - ha aggiunto - ho portato avanti tutti i dossier nell'interesse dei valdostani. Ho così voluto garantire la dignità dell'azione politica. Questo era un progetto partito con grandi ambizioni ma sono emerse subito delle problematiche su dossier importanti". (ANSA).