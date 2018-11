Uv-Uvp, stop a slot nei locali pubblici

I gruppi di Union valdotaine e Union valdotaine progressiste hanno proposto l'introduzione del divieto di posizionamento di apparecchiature elettroniche da gioco all'interno di locali, quali bar ed esercizi commerciali, che non fanno di questo la loro attività principale. Lo ha riferito il vicepresidente della quinta Commissione "Servizi sociali", Andrea Manfrin, al termine della riunione per esaminare la proposta di legge - presentata dai gruppi consiliari Lega Vallée d'Aoste, Movimento 5 Stelle, Mouv', Impegno Civico e Alpe - volta a modificare i termini per l'applicazione delle misure di prevenzione e di contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo (legge regionale 14/2015).

"La Commissione si è detta favorevole al testo di legge - ha detto Manfrin - ma per l'espressione del parere aspettiamo quello del Consiglio permanente degli enti locali. Esprimo soddisfazione per l'unanimità d'intenti rilevata all'interno della Commissione e che ci porterà in tempi brevi ad intervenire su un problema, quello dell'azzardopatia, che sta assumendo dimensioni preoccupanti".