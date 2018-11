Rinviata elezione presidenza Consiglio

(ANSA) - AOSTA, 20 NOV - La presa d'atto delle dimissioni dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e l'elezione del nuovo organismo non saranno affrontate domani nella seduta dell'Assemblea regionale, ma rinviate a un successivo Consiglio regionale straordinario o alla seduta ordinaria che sarà convocata per il 5 e 6 dicembre prossimi. Lo ha stabilito oggi, a maggioranza, la conferenza dei capigruppo "in considerazione della situazione politica non ancora definita", ha riferito il presidente dimissionario del Consiglio Valle, Antonio Fosson.

Nel corso della seduta di domani si esamineranno, tra gli altri argomenti, la presa d'atto delle dimissioni degli assessori Certan e Borrello, il bilancio 2019-2021 del Consiglio regionale e l'assestamento del bilancio di previsione 2018 della Regione.(ANSA).