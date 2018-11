Restano e Fosson passano in gruppo Misto

I consiglieri Antonio Fosson e Claudio Restano, rappresentanti di Area Civica-Pour Notre Vallée, hanno aderito al Gruppo Misto, mentre i Consiglieri Pierluigi Marquis e Stefano Borrello hanno cambiato la denominazione del gruppo Ac-Pnv-Sa in "Stella Alpina" ricoprendone rispettivamente la carica di Capogruppo e Vicecapogruppo.

"In merito alla notizia relativa alla mia presunta assunzione dell'incarico di capogruppo del Gruppo Misto a seguito dell'ingresso al suo interno dei colleghi Antonio Fosson e Claudio Restano - sottolinea in una nota la consigliera Emily Rini - tengo a precisare che da sempre all'interno del Gruppo Misto confluiscono persone con sensibilità e idee politiche anche differenti. Non si tratta quindi di un gruppo consiliare identitario e omogeneo, motivo per cui mi preme rivendicare la mia permanenza al suo interno in qualità di indipendente". "La notizia relativa alla mia presunta assunzione dell’incarico di capogruppo del Gruppo Misto a seguito dell’ingresso al suo interno di due nuovi colleghi - aggiunge Rini - è dunque priva di ogni fondamento".