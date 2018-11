L.elettorale, sì da prima commissione

(ANSA) - AOSTA, 15 NOV - La prima commissione del Consiglio Valle ha dato oggi il via libera a maggioranza (astenuta l'Union Valdotaine) a due proposte di riforma della legge elettorale. La prima, presentata da Emily Rini (Gruppo Misto), sancisce il carattere definitivo dello scrutinio centralizzato dei voti.

Mentre il secondo testo, depositato da Alberto Bertin (Impegno civico) e Luciano Mossa (M5s), introduce la preferenza unica, il riequilibrio della rappresentanza di genere (40 per cento in ogni lista) e lo scrutinio centralizzato dei voti. I testi potranno ora essere approdare in aula: nella prossima seduta, se iscritti d'urgenza o, più probabilmente, in quella successiva.

Oggi è stato anche dato il parere favorevole a maggioranza (astenuti Uv, Uvp e Impegno civico) da parte della seconda commissione al disegno di legge sull'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2018-2020 (relatore Roberto Cognetta, Mouv).(ANSA).