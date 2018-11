Impegno Civico, proposta sobrietà prioritaria

"Abbiamo posto la proposta di legge sobrietà fra i dieci punti prioritari che abbiamo discusso durante le consultazioni del giugno scorso, ai fini della costituzione della maggioranza di governo, e che presentiamo attualmente negli incontri con le altre forze politiche o gruppi consiliari che hanno chiesto di confrontarsi con noi". Lo riferisce in una nota la consigliera regionale Chiara Minelli (Impegno civico), anticipando i contenuti della proposta che sarà in discussione giovedì prossimo in prima commissione consiliare regionale che prevede tra l'altro la riduzione dei compensi dei consiglieri regionali. "Abbiamo presentato una Pdl seria ed equilibrata. Non punisce nessuno, - spiega Minelli - non è pauperista, è semplicemente equa. E' l'occasione per il Consiglio regionale della Valle d'Aosta di dimostrare che è in grado di intercettare la domanda di cambiamento e di equità che viene dai cittadini; è l'occasione per compiere un atto concreto di positiva innovazione".