Uvp, preoccupazione su Cs esercito

(ANSA) - AOSTA, 9 NOV - Preoccupazione per le "notizie sempre più ricorrenti sul trasferimento del Centro Sportivo Esercito di Courmayeur in Alto Adige, a Brunico" è espressa dal gruppo consiliare Union Valdôtaine Progressiste che sull'argomento aveva presentato un question time in Consiglio regionale, la cui discussione è stata rinviata. "Abbiamo appreso con stupore la notizia - spiega il consigliere Laurent Viérin, primo firmatario del question time - e in tal senso abbiamo messo in atto questa iniziativa per capire quali sono le azioni che si intendono mettere in campo per tutelare il Centro di Courmayeur".

Il Centro sportivo esercito, ricorda Viérin, "è nato nel 1950 a Courmayeur e ad oggi inquadra parecchi tra i migliori atleti italiani di entrambi i sessi degli sport della neve, del ghiaccio e della montagna, confermandosi anche nell'ultimo anno in testa alla classifica generale Fisi, e che vanta tra i tanti successi, anche medaglie olimpiche". "Oggi - aggiunge il consigliere - la nostra preoccupazione accresce, vista anche la presa di posizione di ieri della sezione valdostana dell'Associazione nazionale alpini: è importante che le Istituzioni valdostane intraprendano un forte azione volta a mantenere sul nostro territorio il Centro Sportivo Esercito, che rappresenta un fiore all'occhiello della Valle d'Aosta. Noi, come gruppo UVP, siamo pronti a dare tutto il nostro supporto per tutelare questo importantissimo patrimonio di professionalità del mondo della montagna e dello sport".(ANSA).