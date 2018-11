Uv-Uvp-Alpe-Misto,fine Governo Spelgatti

(ANSA) - AOSTA, 7 NOV - "Con le dimissioni di oggi si è sancita pubblicamente e definitivamente l'apertura della crisi politica, latente ormai da tempo. È stato un passaggio necessario, per rendere chiare le posizioni e decretare la fine della Giunta Spelgatti". Lo scrivono, in una nota, i consiglieri di Union valdotaine, Union valdotaine progressiste, Alpe e gruppo Misto, aggiungendo: "I mesi trascorsi dall'inizio della Legislatura hanno reso evidenti i limiti di un progetto che non presentava le caratteristiche necessarie ad assolvere il compito che era stato chiamato a svolgere. Ora, è necessario ripartire da basi più solide, da un'analisi lucida della situazione e dalla condivisione di ideali, metodi e obiettivi. La Valle d'Aosta necessita di una proposta politica ed amministrativa che la ponga in grado di affrontare i problemi urgenti e di programmare il futuro". "Consapevoli della gravità del momento e decisi a farsi carico delle responsabilità derivanti dalla gestione della cosa pubblica, a seguito degli incontri politici svoltisi nelle ultime settimane" i consiglieri di Uv, Uvp, Alpe e Misto "sono pronti ad aprire un confronto al fine di costruire una proposta di governo solida per ridare slancio alla nostra regione e alla sua autonomia". (ANSA).