Commissione su aggiornamento piano acque

La terza Commissione del Consiglio Valle ha audito l'Assessore alle opere pubbliche, Stefano Borrello, in merito all'aggiornamento in corso del Piano di tutela delle acque. "Il tema dell'acqua - riferisce il Presidente della terza commissione, Luca Distort (Lega VdA) - è al centro delle preoccupazioni di tutti i Commissari. Saper gestire una risorsa così preziosa come l'acqua, declinata in tutte le sue prospettive, rappresenta un'imponente sfida per la nostra società. Infatti, gli usi principali dell'acqua, idrosanitario, irriguo e elettrico, presuppongono, a monte e a valle, l'attività di gestione dello stoccaggio e dei picchi.

Vale a dire la gestione sapiente dei periodi di siccità come dei momenti di piena".

"Alla luce di quanto già realizzato su questa tematica nelle precedenti legislature dalla terza Commissione - aggiunge Distort - proseguiremo in una linea di continuità e, allo stesso tempo, di innovazione, con l'intento di approfondire i vari aspetti: la disciplina delle concessioni, in atto e future, nei confronti dei consorzi, degli enti pubblici e privati che sfruttano l'attività idroelettrica; la progettazione di una gestione della risorsa idrica intesa come riserva d'acqua per garantire il corretto stoccaggio, con creazioni di bacini idrici; le forme di sfruttamento, tutela e gestione del patrimonio idrico, in modo da permettere, a medio e lungo termine, alla nostra comunità di far fronte alle variazioni climatiche di cui già percepiamo gli effetti".

"Da oggi - conclude Distort - la terza Commissione, in vista del grande lavoro che ci aspetta sul Piano di tutela delle acque, agirà proprio nell'ottica di far ricorso a tutte le competenze necessarie per affrontare un tema che è prioritario per qualunque tipo di società. Il nostro lavoro sarà proiettato nell'ottica di sviluppare un'efficace collaborazione tra i vari ambiti dell'Amministrazione pubblica, Commissione consiliare e Assessorato".