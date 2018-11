ConsVda, 11,9 mln per bilancio previsione

Il bilancio di previsione del Consiglio regionale si attesta per il 2019 sul valore di 11,1 milioni di euro, di cui 8,7 milioni per entrate e spese effettive, 1,9 per partite di giro e 500.000 euro quale avanzo di amministrazione presunto. Il testo ha ricebuto parere favorevole all'unanimità da parte della seconda Commissione consiliare "Affari generali".

I Commissari hanno anche sentito i vertici della Società Struttura Valle d'Aosta in merito al programma di dismissioni di beni immobili di Vallée d'Aoste Structure ai sensi della legge regionale 10/2004. "Abbiamo programmato - riferisce il presidente della commissione, Roberto Cognetta (Mouv') - un'ulteriore audizione per lunedì 12 novembre al fine di approfondire la documentazione che Vallée d'Aoste Structure ha presentato in seguito ad una specifica richiesta della Commissione".

E' stato anche audito l'Assessore all'agricoltura e ambiente, Elso Gerandin, a proposito di due disegni di legge: manutenzione del sistema normativo regionale e assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2018-2020. "Il testo riguardante la variazione di bilancio 2018 - precisa Cognetta - non è stato ancora licenziato dalla Commissione, in quanto aspettiamo il parere, previsto per legge, del Consiglio permanente degli enti locali della Valle d'Aosta". Infine, è stata definita la composizione del gruppo di lavoro, allargato a tutti i gruppi consiliari, che, a partire dalla proposta del Consigliere Bertin (IC), lavorerà ad un testo di revisione dell'impianto normativo sulle nomine e le designazioni di parte regionale nelle società partecipate e controllate dalla Regione, in enti, istituti, fondazioni, associazioni.