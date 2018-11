Vierin, Lega millanta spot per coprire inadeguatezza

(ANSA) - AOSTA, 2 NOV - "La Lega come sempre millanta spot senza dire tutto per coprire la propria inadeguatezza". Così l'ex presidente della Regione, Laurent Viérin (Uvp), replica al gruppo consiliare della Lega sull'accordo finanziario sottoscritto dalla Giunta Spelgatti con lo Stato. "La proposta di inizio anno - spiega Viérin, riferendosi all'ipotesi a cui aveva lavorato in qualità di presidente della Regione - era di recuperare 110 su 144 milioni, a fronte del contenzioso esistente, con la proposta, peraltro, di 60 milioni già sul 2018, in modo da poter dare risposte immediate alla nostra comunità e non tra 7 anni. Oltre ad aver recuperato 265 milioni in tre anni (45 sul 2018, 100 sul 2019 e 120 sul 2020)".

Secondo Viérin la Giunta Spelgatti "ha accettato 120 milioni su 244 in 7 anni, il che é leggermente diverso, risorse vincolate e con la possibilità da parte dello Stato di prelevare ulteriormente il 20% delle nostre risorse. Un miracolo, quindi, ma per lo Stato".

"Invece di proferire attraverso comunicati stampa deliranti, - spiega Viérin - farebbero meglio a lavorare per produrre almeno una minima parte di ciò che hanno promesso invano, a gran voce, in campagna elettorale e che per adesso si è solo tradotto nel nulla fatto, in una sistematica colonizzazione milanese e romana della nostra Valle e nel piazzare amici e accoliti di partito, degni della peggiora prima repubblica". Secondo il consigliere regionale dell'Uvp "a smascherare i veri numeri di questa scellerata operazione regalata a Roma saranno le cifre del bilancio regionale che dovrebbe arrivare a breve e che sarà di lacrime e sangue, malgrado i 265 milioni già da noi recuperati, 100 in più solo sul 2019. E' lì che vedremo cosa i profeti proporranno in concreto e le cifre per i nostri settori e non vuote promesse a fronte di un accordo devastante per la Valle". (ANSA).