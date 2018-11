M5s rinuncia spilla d'oro Consiglio Vda

(ANSA) - AOSTA, 1 NOV - I consiglieri regionali del Movimento 5 stelle rinunciano alla spilla d'oro in dotazione ai componenti dell'assemblea regionale. "Vogliamo sottolineare i nostri principi di risparmio di soldi pubblici, evidenziando che si può dare un servizio anche in maniera più sobria nel rispetto dei cittadini", spiegano dopo aver ritirato esclusivamente quella in metallo dorato e non quella in oro vero. "L'importanza è nel simbolo che la spilla rappresenta e non nel metallo con cui è prodotta", hanno aggiunto i consiglieri Luciano Mossa, Luigi Vesan, Manuela Nasso e Maria Luisa Russo. (ANSA).