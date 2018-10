In aula nomina commissione paritetica

La nomina dei componenti di parte regionale in seno alla Commissione paritetica è uno dei principali punti all'ordine del giorno del Consiglio regionale che si riunirà mercoledì 7 e giovedì 8 novembre. L'Assemblea sarà inoltre chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge costituzionale recante modifica allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta in materia di procedura per la modificazione dello Statuto medesimo.

In merito alle interrogazioni, Movimento 5 Stelle e Impegno Civico chiederanno notizie dei criteri per l'attuazione della mobilità del personale tra enti del comparto unico regionale.

Altre interrogazioni riguarderanno le ricadute sul territorio regionale dell'attività di gestione dell'aeroporto Corrado Gex da parte della società Avda (Impegno civico), i criteri adottati per l'acquisizione e la valorizzazione dei prodotti dell'artigianato valdostano (M5S), l'utilizzo dell'area "ex Sima" nel comune di Pollein (Uv), il riavvio dei lavori per la realizzazione della rotatoria sulla strada statale 26 in corrispondenza dell'intersezione per la frazione Plantayes e la strada regionale 13 di Fénis (Uvp). Riguardo alle interpellanze, una è stata presentata congiuntamente dai gruppi Impegno Civico e Movimento 5 Stelle a proposito dei criteri adottati per la riorganizzazione delle strutture dell'Amministrazione regionale. Impegno civico si occuperà anche delle problematiche relative alla quotazione in borsa della società Cva Spa, Mouv' delle linee guida per lo svolgimento da parte di soggetti pubblici o privati di servizi di assistenza in favore di minori, il Movimento 5 Stelle della sospensione dell'attività degli ambulatori psichiatrici presenti sul territorio valdostano, l'Union Valdotaine della presentazione del bilancio di previsione della Regione per il 2019 all'esame della competente Commissione consiliare.

All'ordine del giorno sono anche state iscritte otto mozioni, una delle quali - presentata dal M5S, intende impegnare la Presidenza del Consiglio a sollecitare i Consiglieri regionali, condannati dalla Corte dei conti per danno erariale, a presentare le proprie dimissioni.