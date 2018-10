Sopralluogo 3/a commissione a Etroubles

La terza commissione consiliare regionale 'assetto del territorio' ha effettuato oggi a Etroubles un sopralluogo al cantiere dei lavori riguardanti la variante sulla strada statale n. 27 tra i comuni di Etroubles e Saint-Oyen. "Dopo questo approfondimento con esplicite richieste di informazioni rivolte al Coordinatore della sicurezza del cantiere - riferisce il presidente della Commissione, Luca Distort (Lega VdA) - e la presa visione di una massa d'acqua di falda, che parrebbe comunque circoscritta e gestita da chi ha in custodia il cantiere, è intenzione della Commissione riferire le informazioni raccolte all'Assessore regionale e mettere in atto tutte le misure necessarie a svolgere il nostro ruolo di collaborazione, affinché le problematiche individuate possano essere monitorate e opportunamente gestite". "A stretto giro di corrispondenza - aggiunge Distort - chiederemo all'Anas, per quanto di nostra competenza, che siano fornite le necessarie rassicurazioni in merito ad eventuali pericolosità derivanti dallo stato attuale del cantiere e nel contempo, solleciteremo la messa in atto delle misure necessarie volte a favorire la ripresa dei lavori con l'assegnazione del nuovo appalto nel più breve tempo possibile". "Noi faremo tutto quello che è in nostro potere - conclude Distort - per svolgere un ruolo di cucitura nei rapporti fra l'ente statale, l'Anas, con gli enti locali interessati, Etroubles e Saint-Oyen".