Gruppo di lavoro su normativa nomine

La seconda commissione del Consiglio regionale ha deciso oggi di creare un gruppo di lavoro dedicato a una nuova norma in materia di nomine e designazioni. Il testo di partenza sarà la proposta di legge depositata dal consigliere regionale di Impegno civico Alberto Bertin. "Auspichiamo che la norma possa essere ampiamente condivisa dal Consiglio", ha spiegato il presidente della Commissione Roberto Cognetta (Mouv). L'organismo ha oggi nominato i relatori di due disegni di legge: Roberto Luboz (Lega VdA) per il disegno di legge di manutenzione del sistema normativo regionale e Roberto Cognetta per l'Assestamento del bilancio di previsione del 2018 e il secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2018-2020. La Commissione ha anche esaminato il programma di dismissioni di beni immobili di Vallée d'Aoste Structure ai sensi della legge regionale n. 10/2004, decidendo di audire i vertici della società controllata dalla Regione nel corso della settimana prossima.