SiSprint, in Vda alto tasso di artigiani

Il comparto imprenditoriale valdostano si caratterizza per il più alto tasso di imprese artigiane d'Italia, una buona percentuale di imprese giovanili ed un numero molto basso di imprese straniere, "elementi che l'hanno portato a risentire in maniera importante di una crisi economica che ha colpito fortemente il settore artigianale, soprattutto quello edile". E' quanto si legge nel report sulla Valle d'Aosta realizzato dal team nazionale di progetto nell'ambito di SiSprint (Sistema integrato di supporto alla progettazione degli interventi territoriali), che è stato presentato nella sede della Chambre Valdotaine.

Quello valdostano "è un territorio che si caratterizza per un diffuso fervore imprenditoriale, ma anche per una forte parcellizzazione delle imprese che necessitano di unire gli sforzi, di fare rete, per poter cresce ed ampliare il proprio mercato di riferimento". Inoltre, "elemento di particolare eccellenza è il settore turistico, che ha registrato una crescita costante, che influenza in maniera significativa le dinamiche del lavoro e che può contare su grandi potenzialità legate soprattutto all'offerta culturale".

Il progetto SiSprint prevede anche l'attivazione di un'"Antenna territoriale" alla Camera di Commercio con il compito di operare come punto di ascolto e di animazione a sostegno degli attori istituzionali locali, raccogliendo le istanze e le criticità espresse dalle diverse componenti del sistema produttivo. "Mettere in comune i numerosi dati in possesso del Registro delle Imprese - spiega Roberto Sapia, Vice Presidente della Chambre Valdotaine - e fornire una strumentazione in grado di qualificare la progettualità per lo sviluppo e di sostenere la competitività sono gli obiettivi da raggiungere per rendere più efficace e mirata la programmazione territoriale. In questo senso il progetto Sisprint è un ulteriore passo verso nuove modalità organizzative e di offerta di servizi, di nuovi processi di semplificazione e standardizzazione, di innovazione tecnologica, di cooperazione interistituzionale e di coinvolgimento del partenariato privato e istituzionale".