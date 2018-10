M5S, aperti dialogo e nessun pregiudizio

"Non abbiamo mai chiuso la porta in faccia a nessuno, a parte ai condannati. Siamo sempre stati aperti al dialogo con tutte le forze politiche già dalle prime consultazioni. I nostri prerequisiti per sederci al tavolo delle trattative erano e sono chiarissimi: via i pregiudicati dalla scena politica; taglio delle indennità del 50%; preferenza unica nella legge elettorale; no alla quotazione in borsa di CVA".

Così il gruppo consiliare del Movimento 5 stelle risponde alla proposta di "alleanza" avanzata da Stefano Ferrero (Mouv') sui social.

"Nessuno ha mai parlato di pregiudizi, di antipatie o di incomprensioni. Abbiamo sempre voluto dare un Governo a questa regione, sin dall'inizio. Ma le altre forze politiche continuano a fare orecchie da mercante. Il M5S è nato e oggi siede in Consiglio per eliminare il problema di questa mala-politica alla radice. Per essere il Governo della svolta bisogna dare un taglio netto a quello che è stato il passato, riavvicinando, anche con provvedimenti drastici, la politica ai cittadini" aggiungono i consiglieri Mossa, Vesan, Nasso e Russo.

"Abbracciare i nostri principi - concludono - significa abbracciare il cambiamento; qualunque forza politica valdostana sia disposta a condividerli troverà la porta aperta per una trattativa su un eventuale contratto di Governo".