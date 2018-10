M5s, nasce associazione gestioni fondi

(ANSA) - AOSTA, 23 OTT - I consiglieri regionali e comunali del Movimento 5 stelle Valle d'Aosta hanno sottoscritto oggi l'atto costitutivo dell'associazione 'Portavoce a 5 stelle Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste". Lo scopo principale è "tutelare i fondi provenienti dalle restituzioni". "L'associazione - spiegano - è finalizzata a perseguire esclusivamente obiettivi di carattere sociale, civile e culturale avvalendosi dei fondi derivanti dalle restituzioni, il tutto, ovviamente, senza scopo di lucro". La qualifica di socio si perde per fine mandato, mancato versamento delle quote di restituzione fissate entro i tempi definiti ed espulsione dal Movimento 5 Stelle o fuoriuscita dal Gruppo Consiliare del M5S. "Felici di aver sottoscritto quest'importantissima forma di garanzia, che permetterà di proteggere le risorse economiche derivanti dalle loro restituzioni, ma anche quelle future, derivanti dai loro successori, i portavoce VdA inizieranno, a breve, ad impiegare queste risorse per i fini previsti dallo statuto stesso", commentato su Facebook i consiglieri regionali Luciano Mossa, Lugi Vesan, Manuela Nasso e Maria Luisa russo e quelli comunali Luca Lotto e Patrizia Pradelli. Elisa Tripodi vi aderirà in un secondo tempo "a causa di impegni inderogabili".(ANSA).