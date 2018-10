Risoluzione su opere edilizia scolastica

Il Consiglio regionale della valle d'Aosta ha approvato all'unanimità una risoluzione riguardante l'Istituzione scolastica Mont-Rose di Pont-Saint-Martin e gli interventi di edilizia scolastica sul territorio regionale. Il testo - depositato in Aula congiuntamente dai gruppi Impegno Civico, Union Valdôtaine Progressiste, Union Valdôtaine e Movimento 5 Stelle ed emendato su proposta dell'Assessore all'istruzione - "impegna il Governo regionale ad avviare gli indispensabili provvedimenti legislativi al fine di reperire, anche di concerto con il Cpel, le risorse finanziarie per realizzare i necessari interventi di edilizia scolastica al fine di affrontare tutte le emergenze che impediscono di garantire la continuità del servizio scolastico sul territorio regionale, nonché a individuare tutte le risorse possibili in sede di predisposizione del bilancio pluriennale 2019/2021, al fine di affrontare l'emergenza e la futura pianificazione degli investimenti per la scuola secondaria di primo grado nel comune di Pont-Saint-Martin".