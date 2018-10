Riduzione pedaggi A5, approvata mozione

Al termine di un approfondito dibattito, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha approvato una mozione che "impegna la Commissione consiliare competente ad audire i parlamentari e i rappresentanti delle società concessionarie Rav e Sav per individuare le possibili azioni di intervento sulle concessioni esistenti per ridurre il costo dei pedaggi per i valdostani, gli operatori economici e i turisti" sulla tratta autostradale valdostana. L'iniziativa è stata presentata da Luigi Bertschy (Union Valdôtaine Progressiste).