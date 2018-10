Impegno civico, è paralisi in Consiglio Valle

"Il Consiglio regionale ha un suo compito, che è quello legislativo, attualmente in fase di paralisi". E' quanto dichiarano i consiglieri di Impegno Civico Alberto Bertin, Chiara Minelli e Daria Pulz in merito ai lavori dell'assemblea regionale, caratterizzati dalla crisi della maggioranza.

"Non è accettabile - aggiungono - che, durante le sedute di ogni Consiglio, vi siano continue sospensioni, spesso non finalizzate ad obiettivi precisi, e lunghissime discussioni su argomenti che non sono previsti dall'ordine del giorno delle riunioni a cui siamo chiamati a partecipare. Il nostro obiettivo è di lavorare, di svolgere il compito per il quale siamo stati eletti, che non è certo quello di sprecare tempo in polemiche pretestuose, inutili e sterili, che altro obiettivo non hanno se non quello di perpetrare un sistema di gestione della cosa pubblica che riteniamo di dover combattere". Infine, "di fronte alla ventilata possibilità di elezioni anticipate crediamo che gli elettori si sentirebbero ancora più disorientati e gli unici a vincere davvero sarebbero, purtroppo, il massiccio astensionismo e l'ulteriore grave allontanamento dei cittadini da questa politica asfittica e inconcludente".