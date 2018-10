Completamento pista ciclopedonale, ok mozione

Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione - presentata dai gruppi Impegno Civico e Movimento 5 Stelle - volta al completamento della pista ciclopedonale di fondovalle da Pont-Saint-Martin a Courmayeur.

Il provvedimento impegna la Giunta a "assumere la regia (dalla progettazione al reperimento delle risorse finanziarie necessarie) per il completamento in tempi brevi della pista ciclopedonale di fondovalle da Pont-Saint-Martin a Courmayeur, in accordo e in collaborazione con gli Enti locali interessati", "attivarsi presso la Regione Piemonte al fine di concertare l'ideazione, la realizzazione e la promozione della Ciclovia Baltea che, seguendo la valle della Dora Baltea, si innesti sulla Ciclovia Ven-To, e di operare ulteriori possibili sinergie (Cammino balteo, Ciclovia francigena, Castelli della Dora, percorsi in mountain bike o ebike)", "attivare un tavolo di lavoro con il Celva e con gli operatori e le associazioni di settore al fine di mettere a punto l'offerta di cicloturismo Valle d'Aosta".