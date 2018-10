Certan, per Parini spesi 59 milioni in 10 anni

"L'ammontare della spesa sostenuta negli ultimi dieci anni per l'attuale presidio ospedaliero di viale Ginevra è di circa 59 milioni di euro, di cui 26 di ristrutturazione e 35 di manutenzione, pari a circa 9 milioni annui. Queste cifre sono comprensive di adeguamenti strutturali e impiantistici imposti da normative edilizie e per la sicurezza sugli edifici esistenti". Lo ha detto l'assessore regionale alla sanità, Chantal Certan, rispondendo ad un'interpellanza del gruppo Impegno civico che chiedeva quali fossero gli intendimenti dell'attuale maggioranza regionale riguardo alla revisione del progetto.

"Questo tema - ha aggiunto - è una delle priorità da affrontare, coinvolgendo l'intero Consiglio Valle. Stiamo lavorando a questo dossier per individuare soluzioni, in attesa anche della fine di alcuni cantieri 'perlustrativi' che dovrebbero terminare entro il prossimo mese di novembre. Ad oggi ci troviamo tra la cosiddetta fase 2 e l'inizio della fase 3, mentre tutta la ristrutturazione dell'attuale 'ala vecchia' corrisponde alle fasi 4 e 5, che sono però subordinate alla conclusione dell'ampliamento verso est dedicato al nuovo polo e quindi alla fine della fase 3. La società Coup non ha sostenuto alcuna spesa per la ristrutturazione dell'ospedale di viale Ginevra".

"In merito invece alla nuova parte che sorgerà in via Guedoz - ha proseguito l'assessore - la revisione di tale progetto è subordinata all'esito di tutte le attività programmate per il 2018 atte a verificare il permanere della fattibilità e funzionalità dell'intervento progettato (anche a seguito dei ritrovamenti archeologici), alla ridefinizione della programmazione tecnico-finanziaria dell'intera opera, al reperimento delle risorse finanziarie. Su questi aspetti dovremmo avere risposte tra ottobre e novembre prossimi, in base ad un incarico affidato da Coup".

La replica di Alberto Bertin (Impegno civico): "In questi dieci anni sono stati spesi ben 60 milioni circa per il vecchio ospedale di viale Ginevra, una cifra enorme. Se ci aggiungiamo 14 milioni in progetti e varie attività preliminari per l'ampliamento in via Guedoz, che al momento non hanno prodotto niente, possiamo dedurre che i problemi di finanziamento per la costruzione di un nuovo ospedale fuori città sarebbero già stati in buona parte risolti. Purtroppo, però, la situazione è questa, non abbiamo un nuovo e moderno ospedale ma abbiamo speso una cifra astronomica in ristrutturazioni e progetti".