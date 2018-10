Rini contro Spelgatti, non sa cosa dice

"I siparietti messi in scena dalla Presidente della Regione non fanno altro che allontanare la gente, e in particolare i giovani, dalla politica. Io credo che non si renda conto di quello che dice e degli effetti che le sue parole provocano. Oggi ha fatto un comizio, continuando a ripetere in maniera compulsiva e ossessiva che è stata silente, salvo poi fare continue esternazioni sul territorio che provocano solo danni. Magari fosse silente". Con queste parole la consigliera Emily Rini (gruppo Misto) si è rivolta al presidente Spelgatti in apertura dei lavori del Consiglio Valle.

Per Pierluigi Marquis (Stella alpina), "non è facile fare il Presidente quando non si ha esperienza della politica e dell'amministrazione, in questi mesi, è venuto meno l'affrontare i problemi dei valdostani: siamo a ottobre e, in maggioranza, non abbiamo mai parlato della Documento di economia e finanza regionale, così come non abbiamo ancora accennato al bilancio di previsione per il prossimo triennio o affrontato altre tematiche importanti come il lavoro, l'agricoltura, il turismo, l'artigianato e il commercio".

Albert Chatrian (Alpe) ha aggiunto: "Se in questi quattro mesi il Governo Spelgatti ha prodotto poco, non è perché qualcuno ha impedito a qualcun altro di fare qualcosa. Oggi bisogna fare chiarezza fotografando la situazione: a metà ottobre non ci sono cenni né del Documento di economia e finanza regionale né del prossimo bilancio di previsione. E non c'è nessuna certezza sulla situazione finanziaria regionale e sul contenzioso con lo Stato. Così non si può più andare avanti".