Fosson a Spelgatti, pesare le parole

In questo periodo "non facile" per la politica e la comunità valdostana "voglio ricordare al presidente della Regione, che ha funzioni di prefetto, di pesare le parole con una attenzione particolare, lo stesso vale per assessori e consiglieri". Lo ha detto il presidente del Consiglio Valle, Antonio Fosson, aprendo i lavori dell'assemblea valdostana.