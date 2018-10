Bertin, ennesimo psicodramma maggioranza

"Questa discussione è l'ennesimo psicodramma della maggioranza che, invece, di risolvere i problemi al suo interno, lo fa in diretta streaming". Lo ha detto Alberto Bertin (Impegno civico) intervenendo nel dibattito in Consiglio Valle sulla crisi politica. "Io vorrei tornare all'ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente della Regione. Dalla Presidente avrei voluto avere notizie sul contenzioso finanziario, visto che il Consiglio aveva approvato una risoluzione che le chiedeva di riferire al Consiglio. Vorrei anche avere notizie in merito alla risoluzione che chiedeva di attivarsi per una modifica della legge elettorale europea per l'attribuzione di un parlamentare europeo alla Valle d'Aosta e alle altre Regioni. A questo punto, a soli otto mesi dall'appuntamento elettorale, sarebbe forse opportuno che la nostra Assemblea assumesse un'iniziativa politica" ha aggiunto.

Luigi Vesan (M5S) ha parlato di "perplessità rispetto al dibattito: se la prospettiva delle elezioni è prossima, sarebbe opportuno che la prima Commissione esamini le proposte di legge depositate in materia di elezioni regionali". "Riguardo alla minoranza - ha proseguito - siamo d'accordo con chi dice che il programma di maggioranza viaggia a rilento; se guardiamo alla maggioranza, noi crediamo che il gioco di squadra non esista e che chi vi ha aderito si sia fatto convincere dal balletto delle poltrone. Se una maggioranza esiste ancora, andate avanti con responsabilità. Altrimenti, andiamo a elezioni".