M5S,successo per terza edizione Movifest

"Piena soddisfazione" per "l'ottima riuscita" del terzo MoviFest, che si è svolto domenica 14 ottobre in piazza Arco di Augusto ad Aosta, è espressa - in una nota - dal gruppo consiliare regionale del Movimento 5 Stelle.

"È stata una giornata di musica, festa e dibattito che ha visto numerose presenze. I cinque incontri tematici in cui si è articolata la manifestazione sono stati animati dalla deputata valdostana Elisa Tripodi, dagli Eurodeputati Tiziana Beghin e Marco Valli, dai portavoce M5S in Senato Elisa Pirro, Susy Matrisciano e Daniele Pesco, dal portavoce alla Camera dei deputati Sergio Battelli, dal Consigliere comunale di Ivrea Massimo Fresc, dai Consiglieri comunali di Aosta, padroni di casa, Patrizia Pradelli e Luca Lotto, e dal giornalista Daniele Mammoliti" commentano i consiglieri, ringraziando "tutti gli attivisti della Valle d'Aosta e di Ivrea del Movimento 5 Stelle, che hanno garantito la buona riuscita della giornata".