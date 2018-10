Baccega, regionalisti prendano timone

(ANSA) - AOSTA, 15 OTT - "Ora tocca all'alleanza dei Movimenti Regionalisti prendere in mano il timone e, per il bene della Valle d'Aosta, comporre una maggioranza concreta ed efficiente, anche partendo da 18 consiglieri". Lo scrive in una nota Mauro Baccega consigliere regionale dell'Union Valdotaine e fondatore del movimento Epav. "Si è detto che è necessario guardare avanti e lasciarsi indietro le 'querelles' del passato.

Facciamolo. Quindi, la ricerca di una nuova maggioranza non va etichettata come un'operazione di palazzo, - aggiunge Baccega - ma come una conseguenza logica di una pochezza amministrativa e politica che la Valle d'Aosta non aveva ancora conosciuto e che non si meritava". Baccega, criticando l'attuale governo regionale guidato dalla leghista Nicoletta Spelgatti, rileva: "I dossier che sono in stallo sono tanti, troppi. Le cadute di stile e le mancate risposte non si contano. L'immobilismo è evidente. Voglio ribadire che questa maggioranza non è la maggioranza che rappresenta la maggioranza dei Valdostani".

