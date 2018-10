M5s, il 14 ottobre 3/o Movifest ad Aosta

E' in programma domenica 14 ottobre dalle 13 alle 19.30 in piazza Arco d'Augusto ad Aosta la terza edizione del Movifest, manifestazione - organizzata dal gruppo consigliare del Movimento 5 stelle in Consiglio Valle - in cui i "portavoce locali e nazionali illustreranno i lavori ed i progetti che stanno portando avanti per migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini".

Nell'occasione saranno affrontati temi locali e nazionali e si potranno conoscere gli eletti del M5s in un contesto di festa e musica. Cinque gli incontri tematici previsti. Si inizia alle 14 con 'Per il tuo bene', un confronto sul valore del bene pubblico, in cui interverranno Tiziana Beghin (Parlamento europeo) sulla tutela dei marchi e l'agricoltura, Luigi Vesan (Consiglio regionale della Valle d'Aosta) sui rifiuti e l'acqua pubblica, Luciano Mossa (Consiglio Valle) sulla modifica dello Statuto.

Alle 15 si prosegue con 'Tutta la vita davanti', dibattito sullo stato del lavoro e del turismo: Susy Matrisciano (Senato) parlerà di lavoro e reddito di cittadinanza, Elisa Pirro (Senato) di bilancio, Luca Lotto (Consiglio comunale di Aosta) di turismo, Manuela Nasso (Consiglio Valle) di iniziative regionali e turismo.

Alle 16 il dibattito verterà su 'Quarto (quinto e sesto) potere', ovvero comunicazione e informazione: Elisa Tripodi (Camera dei deputati) discuterà di democrazia diretta e riforme costituzionali, oltre che di social, fake news, copyright e editoria, Maria Luisa Russo (Consiglio Valle) di piattaforma Rousseau e Meetup, Manuela Nasso (Consiglio Valle) di lavoro e iniziative regionali. Ospite di questo incontro sarà il giornalista de La Stampa Daniele Mammoliti.

Alle ore 17 con 'Andamento lento' si affronterà il tema dei trasporti: le ferrovie e le autostrade con Massimo Fresc (Consiglio comunale di Ivrea) e Luigi Vesan (Consiglio Valle), la situazione valdostana con Manuela Nasso (Consiglio Valle), la mobilità cittadina con Patrizia Pradelli (Consiglio comunale di Aosta) e la questione Genova con Sergio Battelli (Camera dei deputati).

Alle 18 è in programma 'E io pag(av)o!', confronto su sprechi e possibili tagli nel settore pubblico, con gli interventi di Sergio Battelli (Camera dei deputati) sui tagli ai costi della politica e ai vitalizi, Marco Valli (Parlamento europeo) sulla questione banche, Maria Luisa Russo (Consiglio Valle) sui costi della politica in Valle d'Aosta e la "restituzione" del Movimento 5 Stelle, Luciano Mossa e Manuela Nasso (Consiglio Valle) sulla situazione del Casinò di Saint-Vincent.