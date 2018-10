Uvp, stallo su quotazione Cva

(ANSA) - AOSTA, 9 OTT - Di fronte a una "preoccupante situazione di stallo" sul tema della quotazione in borsa della società idroelettrica Cva, il gruppo consiliare dell'Union Valdotaine Progressiste sollecita "una decisione sul futuro" dell'azienda. "Dobbiamo mettere il Gruppo Cva nelle condizioni di poter continuare a lavorare proficuamente - spiegano i consiglieri dell'Uvp - e risolvere la situazione di impasse venuta a crearsi con il Testo unico sulle società pubbliche partecipate, la cosiddetta 'Legge Madia'". Tra i nodi segnalati: la necessità del superamento dei vincoli posti dalla legge Madia riguardanti la crescita dell'azienda e le prossime gare per il rinnovo delle concessioni idroelettriche. "La quotazione in borsa di Cva può rappresentare, oggi, la soluzione più efficiente e tempestiva per risolvere questi problemi - spiega il gruppo Uvp che organizzerà su questo tema degli incontri con la popolazione- e garantire un futuro alla principale azienda valdostana: è il momento di prendere delle decisioni nell'interesse del Gruppo CVA e della Valle d'Aosta: non è più possibile continuare ad attendere".(ANSA).