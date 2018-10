Uvp, su autostrada serve mobilitazione

(ANSA) - AOSTA, 9 OTT - "Avviare un percorso condiviso per una mobilitazione costruttiva e positiva sul tema dell'autostrada in Valle d'Aosta". È quanto propone il gruppo consiliare Union Valdôtaine Progressiste che, in questi giorni, ha inviato alle forze politiche presenti in Consiglio Valle, ai parlamentari valdostani, alle categorie produttive, ai Sindacati, ai rappresentanti di nomina regionale nelle società Sav e Rav, lo studio presentato il 20 settembre 2018 a Verrès che contiene una fotografia delle ricadute del traffico sulle strade e sulla qualità della vita in Valle d'Aosta oltre che un progetto per migliorare la situazione.

"Lo studio - spiegano i consiglieri del gruppo Uvp - dimostra come l'introduzione di un abbonamento equo sia possibile, senza peraltro pregiudicare l'equilibrio economico delle società che gestiscono le autostrade in Valle d'Aosta. Dopo la presentazione di Verrès, la nostra intenzione è quella di passare ad una seconda fase volta all'approfondimento di questo documento, al fine di fornire una base tecnica alla discussione politica, che ci auguriamo si possa intraprendere a breve tra le forze politiche, condividendola con i portatori di interesse. Una tematica di così fondamentale importanza per la comunità valdostana deve essere affrontata con senso di responsabilità per riuscire a dare una risposta concreta".(ANSA).