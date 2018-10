Sammaritani, valutazioni scuola-polmone

"Dopo un'ampia istruttoria che stiamo concludendo, stiamo valutando se portare a termine l'intervento, che è di impatto per la città di Aosta. Un progetto partito tanti anni fa, c'è un iter di gara in corso, è importante decidere con grande oculatezza negli interessi della comunità.

Il dossier è da collocare nel più ampio tema di tutta la riorganizzazione dell'edilizia scolastica". Lo ha detto l'assessore regionale all'istruzione e cultura, Paolo Sammaritani, rispondendo in aula ad un'interrogazione a risposta immediata del gruppo Impegno Civico ha voluto conoscere le intenzioni del Governo regionale in merito al progetto della "scuola polmone" in zona Tzamberlet ad Aosta. Il capogruppo di Ic Alberto Bertin ha sostenuto "la sostanziale inutilità dell'opera e la contrarietà più volte manifestata anche da forze politiche dell'attuale maggioranza regionale: questa è una scuola inutile perché le funzioni di scuola polmone sono state svolte dalla scuola di via Chavanne e la realtà dimostra che le attuali strutture, se rimesse in ordine, sono in grado di soddisfare le esigenze della comunità scolastica della Valle d'Aosta. Crediamo sia necessario abbandonare il progetto di quest'opera troppo costosa, che consuma inutilmente del suolo e che, di fatto, è superata".

Baccega, su scuola-polmone Governo non decide - "Il Governo cosiddetto del fare sa fare una cosa molto bene: non decidere". Così Mauro Baccega (Uv) interviene in merito al progetto di realizzazione della scuola polmone di Regione Tzamberlet ad Aosta. "Ancora una volta - aggiunge - ci sentiamo ripetere da questa Giunta che deve studiare, analizzare, valutare e, così, continuamente rimandare le decisioni. Un'analisi va sicuramente fatta, perché rispetto alla delibera 572 del 2016 sono subentrati nuovi elementi, ma non bisogna dimenticare che rispetto al 2016, la situazione dell'edilizia scolastica ad Aosta è peggiorata. Basti pensare al Liceo Bérard che oggi si trova sparpagliato nella città generando problemi di ogni genere agli studenti e al corpo docenti".