Luboz a Roma per tavolo legalità

Il Presidente della prima Commissione del Consiglio Valle, Roberto Luboz, ha partecipato a Roma al secondo incontro del tavolo di Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori istituiti nei Consigli regionali dedicati ai fenomeni delle mafie, delle criminalità e per la promozione della legalità. "È stato un incontro molto proficuo - riferisce Luboz (Lega VdA) - che ci ha permesso di iniziare a programmare una serie di attività per il 2018-2019, che vedranno impegnate le Assemblee regionali su tematiche specifiche riguardanti la promozione della legalità, scuola, il riciclaggio, le ecomafie, sul gioco d'azzardo. Il Tavolo sta prendendo sempre più forma e sarà anche un'importante occasione per condividere e armonizzare i nostri sistemi legislativi".