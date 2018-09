Rini-Fosson-Alpe-Stella contro Lega

(ANSA) - AOSTA, 29 SET - "Delle due, l'una: o il gruppo della Lega nel Consiglio regionale di ieri, venerdì 29 settembre, ha approvato la risoluzione inerente all'aggiornamento del piano di risanamento del Casinò di Saint-Vincent a sua insaputa oppure il tentativo è quello di fare disinformazione". Così in una nota i consiglieri Emily Rini (indipendente del gruppo misto), Antonio Fosson (Pnv), e dei gruppi Alpe e Stella Alpina.

"Nell'iniziativa di indirizzo politico approvata ieri in Consiglio Valle non si parla assolutamente di nuovi finanziamenti alla casa da gioco, anzi a riguardo si è voluti essere molto chiari: nessun euro in più verrà erogato al Casino de la Vallée oltre ai limiti finanziari già previsti ai sensi della legge regionale 7 del 2017. Non si capisce quindi l'odierna presa di posizione della Lega, anche alla luce della partecipazione di alcuni componenti del suo gruppo in Consiglio (tra cui gli assessori Stefano Aggravi e Paolo Sammaritani) ai lavori di modifica della risoluzione che hanno poi votato a loro volta".(ANSA).