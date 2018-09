Rinviato pomeriggio Consiglio su casinò

(ANSA) - AOSTA, 28 SET - Dopo due ore di sospensione, il confronto in Consiglio regionale sul dossier del Casinò è stato rinviato al pomeriggio. La seduta è stata aggiornata alle 14 per una riunione tecnica, alla quale parteciperanno anche i tecnici della Regione e la governance della casa da gioco. Prima della sospensione il Consiglio regionale ha approvato il bilancio regionale consolidato, con l'astensione del M5s e di Impegno civico.

Il Consigliere dell'Uvp, Luigi Bertschy, ha preso la parola per lamentare "il ritardo, dovuto alla maggioranza, nell'avvio dei lavori del Consiglio. Visto il tempo trascorso ad aspettare, siamo seriamente preoccupati di come procederà ulteriormente la giornata e del disagio provocato ai lavoratori e a chi segue i lavori del Consiglio", ha commentato Luigi Bertschy (Uvp), chiedendo "di prendere una decisione sul Casinò, di non provocare ulteriori tensioni e prove di forza". "La maggioranza non c'è più - ha aggiunto - bisogna creare le condizioni per far sì che le forze politiche si parlino e si facciano carico di tutti i dossier che bisogna affrontare".

Il capogruppo dell'Uv, Renzo Testolin, ha voluto puntualizzare la "estraneità a due ore di sospensione dei lavori, dovute principalmente all'incapacità di gestione e di visione di ciò che si sta facendo". "Abbiamo fatto l'ennesima brutta figura di fronte all'opinione pubblica - ha aggiunto Alberto Bertin (Impegno civico) - con un Consiglio sospeso per ore per ragioni difficilmente comprensibili ai cittadini".(ANSA).