Impegno civico, maggioranza incapace

(ANSA) - AOSTA, 27 SET - "La maggioranza e il Governo costituitisi tre mesi fa, sulla base di logiche spartitorie degli incarichi piuttosto che su chiare scelte programmatiche, si sono rivelati incapaci di avanzare proposte univoche e di cambiamento rispetto alla grave situazione in cui da tempo versa il Casinò". Lo dichiarano i consiglieri regionali di Impegno civico, Alberto Bertin, Chiara Minelli e Daria Pulz. "Ieri, durante la seduta del Consiglio Valle, - aggiungono - si sono infatti evidenziate posizioni ben diverse: da chi voleva, e vuole, continuare con una politica ormai quasi decennale di ingenti finanziamenti alla Casa da gioco, a chi ritiene che una quota importante di denaro pubblico non possa continuare ad essere destinata ad una azienda strutturalmente deficitaria".

"Impegno civico - evidenziano Bertin, Minelli e Pulz - si è espresso in modo esplicito e chiaro contro ulteriori finanziamenti della Regione e non ritiene per nulla adeguate, di fronte alla gravità della situazione, le proposte di correzione che sono state avanzate dalla governance del Casinò e riprese da alcuni gruppi consiliari, che sono espressione propria delle politiche e delle scelte di tipo fortemente clientelare che hanno portato all'attuale disastro finanziario".(ANSA).